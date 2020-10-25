Влад Соколовский отреагировал на слухи о скорой женитьбе

Москва, 25 октября. Певец Влад Соколовский отреагировал в разговоре с изданием StarHit на слухи о скорой женитьбе.

В Сети появились заявления, что 29-летний артист наконец решил узаконить отношения с 21-летней финалисткой кастинга в группу Serebro Ангелиной Сурковой.

Соколовского удивили такие слухи. Он подчеркнул, что его отношения с возлюбленной действительно перешли на серьезный уровень, однако делать предложение он не торопится.

"Если людям хочется таким образом соединять некие отдельные факты, то с реальностью это не имеет ничего общего", —подчеркнул артист в разговоре с изданием.

По словам музыканта, с Сурковой у него отличные отношения: к ней хорошо относятся как родители Соколовского, так и его ребенок. Кроме того, возлюбленная певца ладит с его бывшей женой, исполнительницей Ритой Дакотой.

"Мы не торопимся с этим событием. Как только это произойдет, люди узнают об этом, в первую очередь, от меня лично", — заключил он.

Соколовский развелся с Дакотой в 2018 году. Вместе они участвовали в проекте "Фабрика звезд-7". У артистов в браке родилась дочь Мия. Певица в настоящее время встречается с клипмейкером Федором Белогаем. Артистка регулярно делится в соцсетях фотографиями и роликами с возлюбленным.