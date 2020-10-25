Жириновский с собакой на поводке призвал к миру в Белоруссии

Москва, 25 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал к миру в Белоруссии и выразил надежду, что власти республики в рамках закона сделают все, чтобы предотвратить противоправные действия, пишет РИА Новости.

Своим мнением о событиях в Белоруссии политик поделился на встрече с избирателями напротив посольства республики в Москве.

"Мы категорически против того, чтобы завтра в Белоруссии кто-то совершал действия, которые могли бы привести к экономическим потерям, людским потерям... Все это приведет к тому, что может начаться гражданская война, которая самая жестокая", — предупредил политик.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что новая власть хороша, если только она сформирована в рамках закона.

"Пожелаем завтра спокойной жизни жителям Белоруссии, чтобы не пролилась кровь, чтобы никого не убили, чтобы белорусы наконец вместе приняли решение», — отметил он.

По словам Жириновского, он понимает, что Лукашенко «надоел» белорусам.

"Конечно, он уйдет. Но важно, чтобы вместо него к вам не пришли, как у нас вместо царя пришел Свердлов, Ленин, Сталин, Бухарины", — добавил политик.

Закончив свою речь, Жириновский заметил проходившую мимо девушку с собакой и попросил сделать фото с псом.

"Давай позируй, тебя весь мир узнает", - сказал он, обращаясь к животному.

Как сообщалось ранее, сегодня в Минске должен пройти очередной несанкционированный марш оппозиции. В центр столицы Белоруссии стянуты милиция, ОМОН и внутренние войска.