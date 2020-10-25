Обнаружено ещё одно целебное свойство томатного сока

Москва, 25 октября. Японские ученые обнаружили необычное свойство томатного сока, передает издание Rai Al Youm.

В эксперименте ученых приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Исследователи предложили им в течение года пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах.

У 94 добровольцев с гипертонией значительно снизилось кровяное давление. У 125 пациентов уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности или "плохого холестерина". Таким образом ученые выяснили, что употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", — пишут авторы исследования.

Ранее ученые нашли причину постепенного уменьшения мозга. Исследователи изучили данные о 12 тысячах человек из разных уголков планеты и пришли к выводу, что мозг современных мужчин почти на 160 мл меньше, а у женщин показатель снизился почти на 250 мл. Причинами такого явления ученые назвали синдром "самоодомашнивания" и отсутствие необходимости выживания.