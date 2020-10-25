Новый договор о запрете ядерного оружия может изменить позицию США по СНВ-3

Москва, 25 октября. Новый Договор о запрещении ядерного оружия не имеет смысла без участия ведущих ядерных держав.

Об этом заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, передает "Экономика сегодня".

Договор ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступит в силу 22 января 2021 года. При этом пять ядерных держав — США, Россия, КНР, Великобритания и Франция — договор не подписывали. Глава Министерства обороны Японии Нобуо Киси выразил сомнение в эффективности ДЗЯО, отметив, что в договоре не участвуют ведущие ядерные державы.

Виктор Баранец напомнил о договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который действует между Россией и США. При этом российская сторона неоднократно предлагала всем заинтересованным сторонам присоединиться к обсуждению дальнейшей судьбы СНВ-3.

"Ни одно государство не откликнулось на призыв, несмотря на то, что он был чрезвычайно важным для стран, обладающих большим количество ядерного оружия. Такие государства должны задавать тон проблематике. Но парадокс заключается в том, что они по факту уже отказались ратифицировать ДЗЯО", — пояснил эксперт.

Баранец подчеркнул, что действие СНВ-3 истекает в 2021 году, после может развернуться бешеная гонка вооружений, что ставит под угрозу международную безопасность.

"Новое соглашение, ратифицировать которое должны благородные страны, ставит в невыгодное положение самую крупную в мире пятерку обладателей ядерного оружия, в которой только Россия и США связаны обязательствами в рамках СНВ-3", — добавил эксперт.

Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла о необходимости продления договора. Однако США настаивают на присоединении Китая к договору, а также требуют включить в соглашение ряд новых вооружений.