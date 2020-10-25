Путин раскритиковал выступление Байдена на предвыборных дебатах

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин прокомментировал слова демократа Джо Байдена об убийстве американских военных в Афганистане в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Кандидат на пост главы белого дома Байден во время предвыборных дебатов заявил, что Москва якобы платит деньги за убийства военнослужащих Соединенных Штатов на территории Афганистана.

Владимир Путин считает, что подобные выпады звучат как минимум странно. Заявление демократа не имеет под собой никаких оснований.



В США 23 октября состоялись предвыборные дебаты, в которых приняли участие главные претенденты на пост главы государства Дональд Трамп и Джо Байден.