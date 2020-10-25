Климова показала, как болела за Хабиба вместе с подросшими сыновьями

Москва, 25 октября. Актриса и многодетная мать Екатерина Климова показала фото своих сыновей от актера Игоря Петренко. Мальчики Корней и Матвей выглядят совсем взрослыми.

Климова написала в Instagram, что вместе с сыновьями следила за боем Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гейджи.

"Только победа, Хабиб Нурмагомедов", — подписала снимок звезда.

Поклонники отметили, что Нурмагомедов не подвел своих болельщиков. Он порадовал россиян очередной победой. Один из фолловеров предложил Климовой отдать сыновей от Петренко в секцию по смешанным единоборствам. Возможно, ребята найдут себя в спорте.

Екатерина Климова была трижды в официальном браке. Первый ее муж — ювелир Илья Хорошилов, от него актриса родила дочь Елизавету. Девушка выросла настоящей красавицей и очень похожа на звездную мать.

Второй брак с Игорем Петренко всем казался идеальным, но актер считал супругу "хищницей". Вину за развод Петренко взял на себя, он не стал поливать грязью бывшую супругу.

В третий раз Климова тоже вышла замуж за коллегу по цеху. Ее избранником был Гела Месхи — молодой и амбиционый актер, жгучий брюнет. Дочери от Месхи — Бэлле уже пять лет. С третьим мужем Климовой удалось сохранить теплые и дружеские отношения.