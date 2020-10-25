Стоматолог назвал лучший способ исправления прикуса

Москва, 25 октября. Дентальная имплантация является лучшим способом восстановления неправильного прикуса. Этот метод предполагает минимальный травматизм и позволяет восстановить пациенту зубной ряд и его функцию.

По словам челюстно-лицевого хирурга-онколога Игоря Малиновского, лечение может стать очень сложным и длительным, если вовремя не обратиться в стоматологическую клинику, передает радио "Говорит Москва".

"Дентальная имплантация — это область, которая стремительно развивается в области медицины. Она позволяет с минимальным травматизмом, с минимальным повреждением соседних зубов восстановить пациенту зубной ряд и функцию", — рассказал изданию Малиновский.

Также специалист перечислил еще несколько недорогих способов исправления прикуса — мостовидные протезы и съемное протезирование. Малиновский подчеркнул, что неправильный прикус может формироваться по разным причинам. Например, из-за роста зубов или их выпадения.

"Когда пациент теряет зубы и вовремя не проводит должного восстановления, то, конечно же, идет деформация зубного ряда", — добавил стоматолог.

Малиновский объяснил, что подобные нарушения плохо влияют на височный нижний челюстной сустав, из-за чего у человека начинаются постоянные боли, сопровождающиеся характерным хрустом. Ранее специалист рассказал, что неправильное ношение протеза может вызвать рак полости рта.