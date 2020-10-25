Мирослава Карпович впервые высказалась о романе с Павлом Прилучным

Москва, 25 октября. Актриса Мирослава Карпович впервые высказалась о романе с коллегой Павлом Прилучным, отношения с которым ей приписывают уже несколько месяцев. В Instagram она отреагировала на негативные слова в свой адрес.

Прилучный несколько месяцев назад развелся с актрисой Агатой Муцениеце. Пара прожила вместе почти девять лет, в браке у них появились двое детей: сын и дочь.

Стоило актерам разойтись, как Прилучного заподозрили в романе с Карпович. Звезда "Папиных дочек" долгое время отказывалась от комментариев, хотя и столкнулась с травлей в Сети. Хейтеры обвиняли актрису в том, что она якобы "увела" Прилучного из семьи.

Карпович решила все же ответить недоброжелателям. Она опубликовала в Instagram Stories снимок с летней фотосессии, на которой широко улыбается, сидя на обочине. В хештегах она посмеялась над всем, что пишут о ней в Сети.

"Разлучница года, скандалистка, двойной удар, истеричка, мымра", — перечислила она.

Оба актера недавно подогрели интерес аудитории неоднозначными публикациями. Прилучный сфотографировался в обнимку с дочерью лидера группы "Алиса" Константина Кинчева Верой Панфиловой. Фанаты тут же решили, что он "бросил" Карпович и закрутил новый роман. А звезда сериала "Папины дочки" кардинально сменила имидж и порассуждала о любви.