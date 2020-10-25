Иран надеется на соблюдение постоянного прекращения огня в Ливии

Тегеран, 25 октября. МИД Ирана поддержал политическое разрешение ливийского кризиса, пишет Jana-ly со ссылкой на ведомство.

Тегеран приветствует соглашение о прекращении огня, подписанное между делегациями Ливийского объединенного военного комитета "5+5".

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что ливийский кризис можно разрешить только политическим путем. По его словам, Тегеран всегда был против военного решения конфликта.

Саид Хатибзаде выразил надежду, что стороны будут соблюдать свои обязательства и прекращение огня будет постоянным.

Представители Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) поприветствовали женевские соглашения, подписанные во время встречи представителей Востока и Запада Ливии 23 октября в столице Швейцарии под эгидой ООН. Организация направила благодарственную телеграмму главнокомандующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару за усилия по выводу Ливии из кризиса.