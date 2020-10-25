МВД Грузии подтвердило, что налетчик на банк в Зугдиди получил $500 тыс.

Тбилиси, 25 октября. Налетчик на банк в Зугдиди получил полмиллиона долларов, которые требовал, заявили в МВД Грузии.

Напомним, нападение на филиал Банка Грузии в Зугдиди было совершено днем 21 октября. Злоумышленник взял в заложники 43 человека и потребовал 500 тыс. долларов и гарантии того, что он сможет беспрепятственно скрыться с деньгами.

В итоге преступник освободил всех заложников, но сумел скрыться. По данным грузинских СМИ, он унес с собой полмиллиона долларов. Сегодня эту информацию подтвердили в МВД страны.

В ведомстве уточнили, что идентифицировали личность налетчика. Сейчас его поиски продолжаются.