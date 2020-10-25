Якубович признался, что до сих пор не знает секрет успеха "Поля чудес"

Известный российский телеведущий и актер Леонид Якубович не смог объяснить секрет успеха программы "Поле чудес". Легендарному капитал-шоу в этом году исполняется 30 лет. Подробнее — в материале ФАН.

Дебютный выпуск "Поле чудес" вышел на экраны 26 октября 1990 года. Напомним, что российская передача является аналогом американского шоу "Колесо Фортуны". Первым ведущим капитал-шоу стал журналист Владислав Листьев. 1 ноября 1991 года его сменил Леонид Якубович, который до сих пор ведет передачу. За 30 лет телеведущий полюбился российскому зрителю, программа уже немыслима без него.

"Поле чудес" выходит в эфир каждую пятницу. Согласно правилам игры, ее участники в студии должны угадать слова, спрятанные на табло. В шоу три раунда, а в финале победитель должен пройти "суперигру" и получить главный приз, которым может стать новенький автомобиль.

Отметим, что участники программы никогда не приезжают к Якубовичу без подарков. Обычно ведущему дарят национальные вкусные гостинцы. Как известно, из-за большого количества подарков пришлось создать специальный музей "Поля чудес".

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Леонид Якубович напомнил, что сначала не хотел становиться ведущим передачи.

"Я отказался", — сказал Якубович.

Однако сейчас "Поле чудес" значит для него очень многое, ведь уже столько лет он является ведущим шоу. При этом собеседник ФАН признался, что не может объяснить секрет успеха программы.

"Не могу ответить, это нужно спрашивать у зрителей", — заявил он.

В то же время телеведущий не исключил, что формат капитал-шоу в будущем может измениться.

"[Изменения] может быть, будут, а может, — нет. Я пока не могу сказать", — отметил Якубович.

Ранее бывшие участники передачи обвинили ее авторов в обмане. Как они утверждают, все гости "Поля чудес" подставные. Так, например, один из ее участников, Михаил Майер, рассказал, что редакторы шоу перед съемками составили для него легенду и выдали подарки, которые по традиции вручаются ведущему Леониду Якубовичу. Другие гости телешоу также отметили, что подарки для ведущего выдаются тем, кто приехал без них.

Леонид Якубович заявил, что любые обвинения экс-игроков ему не интересны. Он также добавил, что это никак не отразится на рейтингах программы.

Телекритик Александр Горбунов объяснил "обман" передачи. Он считает, что авторы капитал-шоу "Поле чудес" работают по законами телевидения и поддерживают образ семейной программы. Эксперт напомнил, что она выходит в эфир почти 30 лет и имеет хорошие рейтинги.