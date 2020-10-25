Миро обвинила Владимира Конкина в трагической гибели дочери

Москва, 25 октября. Скандально известный блогер Лена Миро обвинила актера Владимира Конкина в трагической гибели его дочери Софьи. Она убеждена, что артист "разрушил" жизнь собственного ребенка.

Миро заявила, что в семье Конкиных звездой всегда был актер, а его дети — "на отшибе". Она вспомнила слова его дочери и сына, которые признавались, что не получали от отца внимания и заботы.

Сын артиста Ярослав недавно заявил, что затаил обиду на отца после страшной аварии. По словам мужчины, он лежал в больнице с переломанным позвоночником, но так и не дождался поддержки от родителя и даже "копеечки".

"Теперь для меня все вообще очевидно. <...> Логичный паттерн: на тебя плюют самые близкие, ты привыкаешь к этому, считая нормой, что ты не особо-то и важна", — высказалась она о гибели дочери Конкина.

Миро добавила, что дети звезд, как показала практика, нередко сами "разрушают себя", считая, что их никто не ценит, даже собственные родители.

"В смерти таких детей я считаю виноватыми их родителей", — заключила блогер.

Дочь Конкина утонула 22 сентября в бассейне столичного фитнес-клуба. Ее доставили в реанимацию, но врачи не смогли спасти 32-летнюю женщину.

После этого родные и близкие актера стали винить друг друга в случившейся трагедии, рассказала таролог Марианна Абравитова. Она посоветовала артисту как можно скорее составить завещание, чтобы прекратить семейные "войны".