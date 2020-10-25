Взорвавшийся в Азовском море танкер «Генерал Ази Асланов» готовят к буксировке в док

Краснодар, 25 октября. Взорвавшийся танкер в Азовском море "Генерал Ази Асланов" подготавливают к буксировке, на воде судно удерживает буксир "Меркурий".

Как сообщили ФАН в пресс-службе Росморречфлота, сейчас специалисты продолжают поиск пропавших людей, пока моряки по-прежнему считаются без вести пропавшими. На месте работают суда Росморречфлота, сотрудники МЧС региона.

Параллельно с помощью специального оборудования в ближайшее время будет срезан огромный 8-метровый лист металла, который выгнулся в результате взрыва и сейчас мешает буксировке в док. Известно, что в настоящее время нынешний судовладелец танкера "Генерал Ази Асланов" находится в состоянии процедуры банкротства.

Кроме того, по данным ФАН, танкер "Генерал Ази Асланов" сейчас стоит на якоре. На воде поврежденное судно дополнительно удерживает буксир "Меркурий".