Банда преступников ограбила туриста в Турции

Аксарай, 25 октября. Преступная банда напала на туриста в Турции. Прохожие спасли ему жизнь, вызвав скорую помощь, пишет издание Еnsonhaber.

Инцидент произошел на территории старого рынка в районе Хаджи Хасанлы. Иностранный гость прогуливался по улице, когда ему перегородили путь трое неизвестных. Они попросили его закурить, но на отказ ответили агрессией. Преступники начали избивать туриста, один из них разбил стеклянную бутылку и «розочкой» ударил в спину молодому человеку. Нападавшие ограбили свою жертву и скрылись в неизвестном направлении.

Прохожие увидели раненого туриста и обратились в экстренную службу. На место ЧП прибыла машина скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу Аксарайского университета. Врачи зафиксировали у пациента колото-резанное ранение и перелом ноги. Его состояние оценивается как стабильное.

Полиция начала расследование инцидента. Трое нападавших объявлены в розыск.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что празднование дня рождения в Турции для туриста из Великобритании закончилось смертью. Мужчина умер во время отдыха в курортном Бодруме.