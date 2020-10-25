Семья Порошенко приняла участие в местных выборах на Украине

Киев, 25 октября. Бывший глава украинского государства Петр Порошенко и его супруга Марина, которая баллотируется в Киевский горсовет, приняли участие в местных выборах.

По словам бывшей первой леди страны, она отдала свой голос за политическую силу, которая способна решить все возникающие проблемы, в частности, в столичном городском совете.

Петр Порошенко сообщил, что его семья проголосовала так же, как и на предыдущих выборах. Сейчас необходимо поддерживать ту партию, которая в состоянии реализовать европейские интересы украинского государства, заявил экс-президент.

На украине 25 октября проходят местные выборы. Параллельно с избирательным процессом волонтеры проводят народный опрос президента Владимира Зеленского.