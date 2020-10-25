Сенатор Джабаров: Пусть Европа у себя разберется, а не поучает Лукашенко

Белоруссию не интересует, что подумает про нее Запад. Об этом в комментарии ФАН заявил политик Владимир Джабаров.

24 октября состоялся разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео. Переговоры прошли по инициативе американской стороны: Помпео сам позвонил лидеру республики. Представитель США заявил, что Соединенные Штаты привержены суверенитету и независимости Минска, также американец рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией.

Лукашенко заявил, что главным союзником республики является Россия. Он отметил колоссальную поддержку Москвы в течение последних месяцев и подчеркнул, что РФ не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, как предполагали некоторые западные политики. Также Лукашенко признался, что Москва и Минск будут совместно реагировать на внешние угрозы.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что Европе нужно в первую очередь разобраться со своими делами, а потом указывать Белоруссии.

"Майк Помпео самостоятельно позвонил Александру Лукашенко, это означает, что американские политики ведут себя более сдержанно, чем европейские лидеры, которые чуть ли не пытались включить президента Белоруссии в санкционный список", — сказал эксперт.

Также политик отметил, что Россия сейчас является единственным союзником республики.

"То, что Лукашенко признал Россию главным союзником, никакого открытия здесь нет. Россия действительно является главным и даже единственным союзником Белоруссии по всей Европе", — сказал Джабаров.

Политик заявил, что страны Евросоюза не должны вмешиваться в политику Белоруссии.

"Пусть Белоруссия поступает так, как хочет, Запад это не должно сильно интересовать. Если любая страна Европы хочет поучать Белоруссию, то пусть сначала разберутся у себя, а не указывают Лукашенко. В тех же Германии и Франции есть свои проблемы, их много. Лукашенко прекрасно сам во всем разберется — с кем сотрудничать, а с кем — нет", — заключил эксперт.

Недавно сообщалось, что Россия продолжит оказывать Белоруссии финансовую поддержку только в том случае, если Минск примет дополнительные экономические и политические реформы. Ранее Белоруссия создала специальную стратегию по выводу республики из кризиса. Речь идет о документе, который устанавливает реализацию государственных реформ и принятие поправок, ослабляющих власть президента в пользу правительства и парламента, в основной закон страны. В случае изменения Конституции в Белоруссии должны будут состояться новые президентские и парламентские выборы.