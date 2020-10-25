Украинский блогер смог несколько раз принять участие в опросе Зеленского

Хмельницкий, 25 октября. Представитель движения "Опора" и блогер Андрей Попик выявил нарушение при проведении опроса на Украине, объявленного президентом Владимиром Зеленским. Попик смог семь раз принять участие в процессе, о чем написал в соцсетях.

Свои действия блогер зафиксировал на видео, которое прикрепил к публикации. Инцидент произошел в Хмельницкой области.

По словам Попика, никто из волонтеров, которые проводили опрос, не препятствовал его желанию проголосовать несколько раз. Некоторые, напротив, радовались тому, что блогер сформирует им "статистику".

В общей сложности активист ответил на вопросы около семи раз, что вызвало у него смех. Блогер задумался, что при такой организации намерен выяснить Зеленский.