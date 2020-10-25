Транспортная прокуратура выясняет причины взрыва на танкере в Азовском море

Новороссийск, 25 октября. Причины и обстоятельства взрыва на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" выясняет новороссийская транспортная прокуратура. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что место происшествия уже посетили заместитель южного транспортного прокурора и исполняющий обязанности новороссийского транспортного прокурора Роман Ковальчук.

"По результатам проведения надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — заключили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, взрыв на танкере прогремел накануне вечером, когда судно находилось в акватории Керченского пролива и следовало в сторону Ростова-на-Дону. Взрывной волной трех членов команды выбросило за борт. МЧС продолжает их поиски. Десять человек спасены.