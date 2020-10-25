Волочкова показала изуродованные репетициями ноги

Москва, 25 октября. Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала в Instagram-аккаунте свои ноги, изуродованные изнурительными репетициями.

На снимках ступни танцовщицы выглядят искривленными и опухшими. При этом пальцы заклеены медицинскими пластырями. Волочкова призналась, что такими ноги стали после очередной репетиции, которая длилась восемь часов.

"Восстанавливаю дома ножки по маминому рецепту", — написала она в Instagram Stories.

В посте в социальной сети экс-прима Большого театра отметила, что пуанты тем не менее являются ее самой любимой обувью. Которая, однако, причиняет ей невыносимую боль.

"В эти дни я просто как русалка на ножах", — призналась танцовщица.

Волочкова по-прежнему держит комментарии к постам закрытыми, поэтому неизвестно, что думают о ее ногах интернет-пользователи. Однако почти 800 человек за час поддержали звезду лайками.

Балерина не раз рассказывала, что любит физические упражнения и "мучить" тело нагрузками. На репетиции Волочкова зачастую одевается очень тепло, чтобы, по ее словам, "усилить потоотделение и быстрее разогреться".