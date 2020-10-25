Сенатор Ковитиди заразилась коронавирусом, но верит русским врачам

Москва, 25 октября. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала ФАН, что заразилась коронавирусом и находится в больнице. Сенатор не падает духом — наблюдает профессионализм российских врачей в "красной зоне" и доверяет им.

Ольга Ковитиди регулярно совершает рабочие поездки в Крым. И хотя сенатор соблюдает все меры предосторожности и ограничивает личные контакты, она заявила, что заболела коронавирусом.

"Этот парень (вирус. — Прим. ФАН) серьезно заблудился, — сказала она в разговоре с ФАН. — И до него бывали подобные "незваные гости". Теперь стоят молча в очереди в плановую вакцинацию, а обо многих просто забыли. Методы против нового вируса есть, и они работают. Наша страна уже твердо готова к этой войне. Но от индивидуальной позиции к вирусу зависит здоровье страны в целом".

Сенатор призвала не игнорировать индивидуальные методы защиты.

"Маска и ее смена каждые два часа, очки, перчатки, дистанция. Дезинфекция обуви, вещей, поверхности. Банальные вещи спасают ежедневно жизни миллионов людей", — напомнила собеседница ФАН.

Ольга Ковитиди проходит лечение в одной из московских больниц. По ее словам, каждый день в "красной зоне" она убеждается в высоком уровне профессионализма российских врачей.

"Болезнь сразу расставила все на свои места, — рассказала она. — И пусть дышу еще не так, как хотелось бы, но российские врачи — лучшие в мире. Берегите себя, своих близких и радуйтесь каждому дню, подаренному нам Творцом".

На этой неделе в Совете Федерации стартовало анкетирование сенаторов, которые хотели бы сделать прививку от коронавируса. И хотя в верхней палате парламента пока не определились, какую именно вакцину использовать, итогом анкетирования может стать организованное вакцинирование парламентариев. Как сообщила ФАН Ольга Ковитиди, она не успела сделать прививку и заболела раньше.