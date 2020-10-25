Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сенатор Ковитиди заразилась коронавирусом, но верит русским врачам

57

Сенатор Ковитиди заразилась коронавирусом, но верит русским врачам

Москва, 25 октября. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала ФАН, что заразилась коронавирусом и находится в больнице. Сенатор не падает духом — наблюдает профессионализм российских врачей в "красной зоне" и доверяет им.

Ольга Ковитиди регулярно совершает рабочие поездки в Крым. И хотя сенатор соблюдает все меры предосторожности и ограничивает личные контакты, она заявила, что заболела коронавирусом.

"Этот парень (вирус. — Прим. ФАН) серьезно заблудился, — сказала она в разговоре с ФАН. — И до него бывали подобные "незваные гости". Теперь стоят молча в очереди в плановую вакцинацию, а обо многих просто забыли. Методы против нового вируса есть, и они работают. Наша страна уже твердо готова к этой войне. Но от индивидуальной позиции к вирусу зависит здоровье страны в целом".

Сенатор призвала не игнорировать индивидуальные методы защиты.

"Маска и ее смена каждые два часа, очки, перчатки, дистанция. Дезинфекция обуви, вещей, поверхности. Банальные вещи спасают ежедневно жизни миллионов людей", — напомнила собеседница ФАН.

Сенатор Ковитиди заразилась коронавирусом, но верит русским врачам

Ольга Ковитиди проходит лечение в одной из московских больниц. По ее словам, каждый день в "красной зоне" она убеждается в высоком уровне профессионализма российских врачей.

"Болезнь сразу расставила все на свои места, — рассказала она. — И пусть дышу еще не так, как хотелось бы, но российские врачи — лучшие в мире. Берегите себя, своих близких и радуйтесь каждому дню, подаренному нам Творцом".

На этой неделе в Совете Федерации стартовало анкетирование сенаторов, которые хотели бы сделать прививку от коронавируса. И хотя в верхней палате парламента пока не определились, какую именно вакцину использовать, итогом анкетирования может стать организованное вакцинирование парламентариев. Как сообщила ФАН Ольга Ковитиди, она не успела сделать прививку и заболела раньше.

Новости партнеров