Иран провел учения у общей границы с Азербайджаном и Арменией

Тегеран, 25 октября. Иранские вооруженные силы провели учения у общей границы с Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Ирана.

Известно, что войска задействовали пехоту, артиллерию, а также беспилотные аппараты. Крупные маневры проводятся на территории большей части страны. В различных регионах применялись системы ПРО, различные крылатые ракеты. Ранее стало известно, что Тегеран принял решение перебросить к границе с Нагорным Карабахом бронетехнику, включая танки Т-72М1 и БМП-2.

"В северо-западных приграничных районах страны были проведены учения сухопутных войск", — сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Иранская территория была частично затронута в ходе боевых действий нагорнокарабахского конфликта. Во время одного из обстрелов азербайджанские снаряды попали на пограничные земли Ирана, был ранен ребенок и повреждены сельскохозяйственные угодья. Один из офицеров КСИР ранее заявил, что дальнейшие инциденты могут привести к решительному ответу со стороны Тегерана.