Супермодель Белла Хадид показала сексуальное фото в бассейне

Лос-Анджелес, 25 октября. Супермодель голландско-палестинского происхождения Белла Хадид опубликовала сексуальное фото из бассейна. Снимок появился в Instagram звезды.

Модель признана самой красивой женщиной мира. Фотографии, которые появляются в ее соцсетях, мгновенно попадают в известные таблоиды. Новые снимки тоже вызвали ажиотаж у СМИ и поклонников.

Вместе с подругой Фанни Бурдетт-Данон модель позирует, лежа в воде. На ней белый бикини, массивные золотые украшения. Белла Хадид считает, что они выглядят "слишком мило".

Беллу Хадид называют восточным лотосом за ее красивые "лисьи" глаза. Однако красота модели рукотворная — она перенесла операцию по исправлению формы носа. До вмешательства хирургов у Беллы был небольшой, но крючковатый нос.

Специалисты не исключают, что 24-летней девушке также удалили "комки Биша" и вкололи филлеры для придания лицу скульптурности.

Поклонники уверены, что красота ее старшей сестры — 25-летней Джиджи Хадид натуральная. Но почему-то именно Белла считается признанной красавицей.

У Джиджи и Беллы есть младший брат — 21-летний Анвар Хадид. Именно такая форма носа, как у Анвара, была у Беллы до операции.