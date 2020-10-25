Россияне рассказали о своем идеальном выходном

Москва, 25 октября. Аналитики портала Superjob выяснили у россиян, как в их представлении выглядит идеальный выходной.

Время с семьей — это неотъемлемая часть идеального выходного. Такого мнения придерживаются 26% опрошенных. Еще 24% респондентов отметили, что выходной ассоциируется у них с прогулкой. Около 17% россиян не могут представить этот день без спорта и активного отдыха.

Примерно 14% опрошенных готовы назвать свой выходной идеальным, если им представится возможность поехать на шашлыки. Для 8% россиян крайне важно успеть встретиться и пообщаться с друзьями, пишет РБК. Для 7% участников опроса лучшие выходные наступают, когда можно вдоволь поспать. Примерно 6% россиян нравится посещать в выходные разнообразные экскурсии. Столько же респондентов считают важным успеть сделать некоторые домашние дела.