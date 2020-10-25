Джанабаева показала, как похудевший Валерий Меладзе готовит ужин

Москва, 25 октября. Бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева показала на видео в Instagram, как ее супруг, певец Валерий Меладзе готовит ужин. Фанаты заметили, что известный музыкант заметно похудел.

Певица решила поделиться с поклонниками кадрами из семейного архива. На новом ролике Меладзе запечатлен в необычном амплуа. Фанаты не ожидали увидеть любимого исполнителя в домашней одежде и с ножом в руках.

Джанабаева сняла сначала шикарный букет желтых тюльпанов, а потом Меладзе, сидящего на кухне и чистящего картошку.

"Муж дома, ужин готовит..." — написала она.

Позже это же видео появилось и в аккаунте Меладзе, который объяснил, что его концерт в "Крокус Сити Холле" из-за пандемии решили перенести на следующий концертный сезон. Он признался, что скучает по зрителям, но и рад провести время дома.

Поклонников тронуло семейное видео известной пары. Они обратили внимание, как аккуратно музыкант чистит картошку — тонким слоем без специального ножа. Супругам пожелали долгих совместных лет жизни, любви и взаимопонимания.

"Какой трогательный и милый Валерий! Мы его таким совсем не знаем. А жаль!"; "Какие вы хорошие! Такие домашние, теплые"; "Классно, когда мужчина занимается домашними делами", — написали фанаты.

Тем временем свое домашнее утро показал актер Сергей Безруков. Он устроил целое танцевальное шоу для сына, который никак не хотел завтракать.