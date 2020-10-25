Российские С-400 в руках Турции оказались ловушкой для НАТО

София, 25 октября. Североатлантический альянс столкнулся с серьезными проблемами из-за наличия у Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщает издание Bulgarian Military, передает "ПолитРоссия".

Ранее турецкие военные провели испытания российских С-400, что вызвало недовольство со стороны США и НАТО. В свою очередь Анкара призвала Вашингтон и Брюссель не портить партнерские отношения, посоветовав сосредоточиться на поиске альтернативных технических решений, которые будут способны заменить С-400. При этом в Минобороны Турции заявили, что Анкара намерена использовать С-400, даже если комплексы не будут интегрированы в систему ПВО НАТО.

Наличие С-400 у Турции является серьезной проблемой для НАТО, так как Альянсу придется изменить схемы и маршруты передвижения техники, чтобы не попадать в зону действия С-400. Таким образом российские С-400 в руках Турции оказались ловушкой для сил НАТО, которым придется учитывать присутствие комплексов в регионе.