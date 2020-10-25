Десять БТР охраняют резиденцию Лукашенко в день незаконных протестов

Минск, 25 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил обезопасить себя в день уличных протестов. Политик для охраны выставил возле своей резиденции в Минске десять бронетранспортеров.

Митинги в столице Белоруссии проходят 25 октября, в день истечения срока "ультиматума" бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Жители Минска вышли на улицы, ожидая от президента ответа на условия женщины. Она потребовала отставки главы государства и освобождения политзаключенных.

Силовики уже работают на улицах города. Машины ДПС перекрыли часть улиц, прилегающих к центру. Сообщается, что к местам сбора митингующих подвезли автозаки и водометы.