Военный летчик отреагировал на попытки США запугать Россию самолетами F-35

Москва, 25 октября. Американские военные специалисты пытаются выдать желаемое за действительное, называя боевой истребитель пятого поколения ВВС США F-35 главным оружием НАТО против России. К такому выводу пришел российский военный летчик, генерал-майор, член экспертного совета "Офицеров России" Владимир Попов, проанализировав отчет американской корпорации RAND. В интервью информационному порталу "ПолитЭксперт" он объяснил подобные заявления представителей США, а также рассказал, почему они являются ошибочными.

Ранее корпорация RAND опубликовала новый документ, в котором указывается, что основным вооружением военного блока НАТО против Вооруженных сил России является американский истребитель F-35. По данным специалистов, боевой самолет якобы способен без труда преодолевать противовоздушную оборону российских войск за счет своих технологических особенностей, обеспечивающих малозаметность в воздухе.

Владимир Попов, изучив отчет корпорации RAND, пришел к выводу, что США в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. Он ответил на попытки Вашингтона запугать Россию своими самолетами, заметив, что американские специалисты заблуждаются, думая, что истребитель F-35 действительно сможет незаметно пролететь в зоне российских частей ПВО.

По словам военного эксперта, к такому выводу американцы пришли с помощью компьютерного моделирования. Специалисты провели несколько виртуальных боев, результаты которых показали, что F-35 сможет преодолеть российские комплексы ПВО. Попов уверен, что подобные показатели нельзя считать правильными, поскольку Вашингтон ничего не знает о характеристиках и возможностях российских противовоздушных комплексов.

Военный эксперт обратил внимание, что в России действует многоэшелонная система обороны ПВО, состоящая сразу из нескольких комплексов. На вооружении российской армии стоят такие ЗРК, как С-300, С-400 и С-350, которые без проблем смогут засечь пролет американских истребителей на большом расстоянии и уничтожить их в случае агрессивных действий.

По словам Попова, в США совсем забыли, что американским самолетам в небе будут противостоять российские истребители поколения 4++: Су-30СМ, Су-32, Су-35, Су-34, МиГ-35, которые про некоторым характеристикам превосходят хваленые F-35.

"Неизвестно, чем это кончится. Не дай бог кому-то из них проверять нашу ПВО на прочность", — резюмировал Попов.

Ранее военный эксперт Константин Сивков прокомментировал заключительные испытания российского ЗРК С-300B4, который способен уничтожать вражеские гиперзвуковые ракеты. Он оценил характеристики нового комплекса и рассказал, за счет чего российские системы ПВО обогнали вооружение США на 10 лет.