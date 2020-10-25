Россиянин погиб в ДТП в курортной Аланье

Аланья, 25 октября. Гражданин РФ Денис К. погиб в ДТП на курорте в Турции, сообщило издание News-Turk.

Россиянин с молодой попутчицей Валерией К. пытались поймать машину, чтобы доехать из поселка Окурджалар в Аланью. Туристов решил подвести 29-летний Умит Д. Но во время поездки водитель по неизвестной причине потерял управление и врезался в деревья, стоявшие на обочине дороги.

Наш соотечественник получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала его смерть. Сообщается, что гражданка РФ осталась жива.

Водителя автомобиля госпитализировали. После оказания необходимой медицинской помощи Умита Д. задержали сотрудники правоохранительных органов, которые начали расследование инцидента.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о туристке из России, которая погибла под колесами микроавтобуса в Турции. Женщину сбил 25-летний водитель в курортной провинции Анталья.