Названы способы предсказать продолжительность человеческой жизни

Москва, 25 октября. Врачи перечислили способы предсказать продолжительности жизни. Специалисты рекомендуют присмотреться к своей внешности.

В первую очередь следует обратить внимание на уши человека. Складка на мочке может сигнализировать о проблемах с сердцем. Кожа в этом месте деформируется из-за недостаточного кровотока. Подобное может быть спровоцировано скоплением бляшек в артериях. На продолжительность жизни влияет и цвет волос человека. Рыжие люди более подвержены риску возникновения рака кожи.

Сколько человек проживет, зависит от цвета глаз. Голубые, зеленые или серые глаза в сочетании со светлой кожей повышают риск рака глазного яблока, говорится в исследовании американских специалистов, пишет Mirror. Большой нос, наоборот, увеличивает шансы прожить дольше. Он отфильтровывает больше загрязнений, утверждают специалисты из Университета Айовы. Спрогнозировать, сколько человек проживет, можно ориентируясь на размер челюсти, груди, размер полового члена, длину пальцев и ног.