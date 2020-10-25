Влияние коронавируса проверили на искусственных легких

Москва, 25 октября. Ученые из Университета Дьюка и Кембриджского университета изучили влияние коронавируса на искусственные легкие, передает научный журнал Cell Stem Cells.

Издание уточняет, что небольшие легкие были созданы из стволовых клеток. При этом ученые университетов провели два независимых исследования. Британские специалисты взяли образцы коронавируса у жителя Южной Кореи, который заразился еще в начале года.

Исследователи выяснили, что вирус заражает абсолютно все клетки уже спустя шесть часов после заражения. Примерно в то же время клетки стали вырабатываться белки, связанные с защитой организма. Через 48 часов активировался врожденный иммунитет, и клетки стали бороться с инфекцией. Однако через 60 часов после заражения множество альвеолярных клеток начало распадаться, что привело к повреждению легочной ткани. Ученые выразили надежду, что их исследование поможет врачам найти более эффективный способ для лечения тяжело больных коронавирусом.

Ранее ученые раскрыли эффективность плазмы переболевших COVID-19 при лечении коронавируса. Для этого специалисты изучали тех заболевших, кому при лечении давали плазму. В этой группе смертность оказалась примерно на том же уровне, что и среди пациентов, которых лечили обычными методами.