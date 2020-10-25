Боевики ПНС Ливии пройдут курс военной подготовки в Турции

Анкара, 25 октября. Турция продолжает обучать боевиков ПНС Ливии. Видео тренировок опубликовали в официальном Facebook-аккаунте операции "Вулкан гнева".

Джихадисты так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии прибыли в Турцию для прохождения пятимесячного курса в центре подготовки спецназа. Группа из 160 боевиков обучается различным методам ведения боя. Они оттачивают навыки штурма зданий и укреплений, выполняют маневры с использованием оружия, погрузившись в атмосферу сражения, приближенного к реальному. Кураторы также обучают рекрутов стрельбе из легкого и среднего вооружения.

Помимо наземных операций, обучение проходит и в воде. Радикалов подготавливают к вторжению в тыл врага и диверсиям со стороны моря. Соответствующие снимки были опубликованы в Twitter.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики ПНС Ливии вторую ночь подряд устраивают провокации. Они пытаются сорвать достигнутые соглашения о прекращении огня в Ливии.