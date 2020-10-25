Эксперт: Россия не позволит перенести конфликт из Карабаха в Донбасс

Киев, 25 октября. России необходимо сделать все возможное, чтобы остановить боевые столкновения в Нагорном Карабахе, чтобы в будущем не допустить усиление напряженности на своих границах. Об этом заявил политический эксперт Геворг Мирзаян, комментируя сложную ситуацию, возникшую в Закавказье. В интервью информационному изданию "Украина.ру" Мирзаян заявил, что Москва не должна позволить перенести военный конфликт из Карабаха в Донбасс.

Геворг Мирзаян обратил внимание, что из-за позиции России по Нагорному Карабаху у украинских политиков возникло впечатление, что РФ может промолчать в случае возобновления боевых действий в Донбассе.

На фоне эскалации военного противостояния между Азербайджаном и Арменией некоторые представители Киева опасно заблуждаются, что Украина без каких-либо последствий может начать новую военную операцию против мирного населения ДНР и ЛНР. Но, по словам политолога, Россия не допустит эскалации гражданской войны на юго-востоке Украины.

Мирзаян уверен, что Москве необходимо резко осудить действия Турции, которая все чаще пытается влезть в военный конфликт в Нагорном Карабахе. Кроме того, Москва должна любыми эффективными способами остановить бои в регионе, а также посадить конфликтующие стороны за стол переговоров.

"Россию устроит ситуация, когда стороны прекратят стрелять, вернутся за стол переговоров и когда Турции будет нанесен серьезный удар, серьезный ущерб за то, что делает Анкара на Кавказе", — резюмировал Мирзаян.

Ранее президент Армении Армен Саркисян отметил роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Москва является надежным посредником на переговорах по мирному урегулированию ситуации.