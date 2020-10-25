Пьер Нарцисс обвинил в домогательствах экс-жену певца Ромы Жукова

Москва, 25 октября. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс пожаловался на бывшую супругу музыканта Ромы Жукова Елену. Исполнитель заявил, что женщина постоянно его домогалась.

Скандальное признание Пьер Нарцисс сделал во время телефонного звонка в студию программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Его слова подтвердил и сам Рома Жуков. Бывший солист "Миража" утверждает, что Елена опозорила его. Мать шестерых детей открыто домогалась Нарцисса.

"Я сижу, у меня жена, ребенок, она постоянно меня трогает, постоянно попу трогает", — сказал Нарцисс по телефону.

Он добавил, что Елена трогала его ногой, брала за руку. И даже гладила своей рукой возле ширинки на брюках. Пьер Нарцисс выразил недоумение, как Рома Жуков это терпел.

Напомним, что Жуков развелся с Еленой после 14 лет брака. У них родилось шестеро детей, о которых сейчас заботится мать. Но певец не оставил юных отпрысков, а регулярно переводит им деньги.

По суду он должен платить не менее 21 тысячи рублей на всех детей, но Жуков дает в четыре раза больше. Музыкант уверен, что дети не должны страдать из-за его сложных отношений с их матерью. У нынешней супруги Жукова — модели Ольги Илларионовой тоже есть ребенок. Девушка не раскрывает личность отца ребенка.