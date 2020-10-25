Каменских взбудоражила фанатов горячим снимком в желтом купальнике

Киев, 25 октября. Известная певица Настя Каменских опубликовала в Instagram "горячий" снимок в желтом купальнике. Фотография взбудоражила фанатов — за час пост набрал почти 100 тысяч лайков.

Исполнительница решила вспомнить теплые летние дни и порадовать поклонников яркими снимками, сделанными на природе. На появившейся в соцсети фотографии Каменских попозировала, улыбаясь, под душем в откровенном бикини.

"Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и теплое настроение", — написала она.

Певица рассказала, что в холодное время года восстанавливает силы перед новой рабочей неделей при помощи ванн. Она предложила фанатам самим попробовать такой способ: набрать ароматную ванну и зажечь свечи.

Поклонники по достоинству оценили публикацию артистки. Они осыпали звезду лайками и смайлами, а также похвалили стройную фигуру и очаровательную улыбку.

"Настена, вы, как всегда, прекрасны! И не важно — в купальнике или в одежде, вы всегда миленькая, такая красавица и секси-очаровательная девушка"; "Побольше бы такие горячих и летних жарких фото", — откликнулись подписчики.

Каменских нередко публикует пикантные снимки. У фанатов из-за этого появился вопрос: кто автор таких фотографий. Звезда объяснила, что фотографирует ее супруг, музыкант и продюсер Алексей Потапенко (Потап). По ее словам, он положительно относится к таким публикациям жены.