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Ученые назвали причину постепенного уменьшения человеческого мозга

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Ученые назвали причину постепенного уменьшения человеческого мозга

Москва, 25 октября. Человеческий мозг за последние 40 тысяч лет уменьшился в объеме почти на 10%, хотя до этого он только увеличивался. Ученые попытались объяснить этот процесс.

Пиковых показателей размер черепа достиг в период мезолита, то есть 1512 тысяч лет назад. В то время у мужчин среднее значение составляло 1600 см3, а у женщин — 1500 см3, пишет "Популярная механика".

Исследователи изучили данные о 12 тысячах человек из разных уголков планеты и пришли к выводу, что мозг современных мужчин почти на 160 мл меньше, а у женщин показатель снизился почти на 250 мл.

Некоторые специалисты в качестве причины уменьшения органа рассматривают так называемый синдром «самоодомашнивания». Этот термин предложила коллаборация европейских ученых после сравнения параметров домашних животных с их дикими предками. Выяснилось, что у домашних любимцев во взрослом возрасте сохраняются черты детского поведения, а также они отличаются меньшими размерами мозга.

Ученые предположили, что мозг человека потерял часть объема из-за того, что теперь нет необходимости в выживании. Тем не менее объем мозга не связан с умственными способностями. Кроме того, внутричерепное пространство современного человека втрое больше, чем у примата аналогичной массы.

Помимо этой теории исследователи выдвинули еще несколько. Так, уменьшение мозга может быть связано с тем, что после окончания ледникового периода человеку больше не требовался большой объем тела для сохранения тепла. Также звучала версия, согласно которой уменьшение мозга стало необходимым для повышения энергетической эффективности человеческого организма.

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