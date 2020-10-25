Следователи вскрыли два сейфа в доме и в офисе убитого депутата Петрова

Санкт-Петербург, 25 октября. По делу об убийстве выборгского депутата Александра Петрова СК изучает все возможные улики, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сегодня утром сотрудников МЧС Ленобласти вызывали в поселок Великое для вскрытия сейфа в доме убитого депутата. Там, по данным источника ФАН, были обнаружены документы и денежные средства. Кроме того, еще один сейф вскрывали в гостинице "Выборг", где был расположен офис Петрова.

"Все предметы, документы, имеющие интерес для следствия будут изъяты", — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, по факту убийства Петрова было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, вечером 24 октября неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в область груди депутата, когда тот находился на территории своего дома под Выборгом.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа под руководством главы следственного управления СК России по Ленобласти, а также следователи-криминалисты СУ СК РФ по Выборгу. Устанавливается круг общения потерпевшего, а также иные обстоятельства, имеющие значение для расследования дела.