Желающим переехать в Италию гражданам заплатят крупную сумму

Рим, 25 октября. Власти итальянской коммуны Санто-Стефано предоставят большие суммы, исчисляющиеся тысячами евро, для молодых людей, кто будет готов переехать в маленькую деревню, находящуюся в сердце Италии.

В деревне Санто-Стефано-ди-Сессанио, в регионе Абруццо, практически не осталось молодежи. Из 115 жителей городка 41 человеку больше 65 лет, а тех ,кому меньше 20 лет, всего 13 человек.

По этому случаю власти деревни придумали интересный способ по привлечению новых жителей. Если переезжающим от 18 до 40 лет, они останутся в городе не менее 5 лет и откроют бизнес, им не только выдадут на его развитие 20 тысяч евро, но еще и будут выплачивать по 8 тысяч евро первые три года.

К тому же, иммигранты смогут воспользоваться огромными скидками на съем жилья. Чтобы попытать счастья, необходимо заполнить заявку на официальном сайте коммуны.