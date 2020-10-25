МВД Украины зафиксировало нарушение на избирательном участке в Кременной

Кременная, 25 октября. Правоохранители ЛНР проверяют данные правозащитника Гражданской сети "Опора" об инциденте на избирательном участке в Кременной, где председатель комиссии выгнал наблюдателей из помещения для голосования.

Согласно информации от пресс-службы полиции, глава местной избирательной комиссии выгнал из помещения для голосования наблюдателей и собственноручно занялся штамповкой бюллетеней. Инцидент произошел 25 октября в городе Кременная.

Стоит отметить, что соответствующая видеозапись была обнаружена в Facebook. Правоохранительные органы занимаются проверкой по факту нарушения избирательного законодательства.