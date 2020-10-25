Дефицит известного витамина может привести к неспособности похудеть

Москва, 25 октября. Витамин В 12 обеспечивает эффективную работу организма. Недостаток вещества может привести к неожиданным последствиям, выяснили специалисты после проведенных исследований.

Витамин В 12 отвечает за синтез ДНК, образование кровяных телец, а также за другие жизненно важные функции. Соединение способствует преобразованию жиров в белки и энергию, а также помогает организму в расщеплении углеводов. Дефицит этого витамина может привести к неспособности сбросить лишний вес.