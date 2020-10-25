Охранники спасли Зеленского от оголившейся активистки Femen

Киев, 25 октября. Активистка Femen в столице Украины оголилась перед президентом Владимиром Зеленским около избирательного участка.

В момент, когда президент шел вместе с женой к избирательному участку, из толпы выбежала девушка и задрала красную юбку, продемонстрировав отсутствие нижнего белья. На юбке была надпись Zexist.

Охранники Зеленского быстро оттащили активистку. СМИ пишут, что девушка состоит в организации Femen.

Надпись Zexist означает "президента-анекдотчика, позволяющего себе и своей банде сексистские высказывания в адрес женщин".

Местные выборы на Украине стартовали 25 октября. Зеленский ранее призвал украинцев пройти общенациональный опрос, который состоит из пяти вопросов.