«Адмиралтейские верфи» готовят подлодку «Магадан» к спуску на воду

Москва, 25 октября. Новая дизельная подлодка "Магадан" для Тихоокеанского флота будет спущена на воду в ближайшее время.

Об этом заявил главком ВМФ России Николай Евменов, передает пресс-служба Минобороны РФ.

В настоящее время на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" осуществляются работы по подготовке к спуску на воду подлодки проекта 636.3 "Магадан". Субмарина является третьей по счету в серии этого проекта для Тихоокеанского флота ВМФ России.

"Серия подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота, учитывает специфику их эксплуатации в условиях Дальнего Востока", — отметил Евменов.

24 октября "Адмиралтейские верфи" передали в состав Военно-морского флота РФ подводную лодку проекта 636.3 "Волхов". Субмарины проекта 636.3 являются одними из самых малошумных в мире. Они относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подлодок.