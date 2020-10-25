Осужденная за мошенничество звезда «Дома-2» изменилась до неузнаваемости

Москва, 25 октября. Звезда "Дома-2" Анастасия Дашко, отсидевшая два года в тюрьме за мошенничество, изменилась до неузнаваемости. Девушка решилась на участие в шоу "Перезагрузка" на ТНТ, авторы которого показали результаты в Instagram.

Дашко в свое время покорила зрителей ярким образом. Стройная блондинка была одной из первых, кто решился "строить любовь" под объективами камер. И ей это удалось — девушка покинула проект, создав отношения с Сэмом Селезневым.

Однако затем Дашко словно бы "исчезла". Следующие 12 лет после участия в "Доме-2" жизнь девушки напоминала американские горки: она провела два года в тюрьме, вышла замуж, родила двух детей, впала в депрессию и набрала около 15 лишних килограммов.

"Проблемы с внешностью после родов принесли и проблемы в отношениях с мужем", — написали авторы шоу "Перезагрузка".

Над внешним видом Дашко работала целая команда специалистов. В том числе пластический хирург, изменивший форму груди звезды "Дома-2". Увидев результаты преображения, девушка не смогла сдержать слез. Понравилась работа специалистов и ее супругу. Подруга Ольга Солнце тоже осталась в восторге от перемен.

Напомним, Дашко после проекта "Дом-2" открыла бизнес по торговле строительными материалами. Заказчики делали предоплату, но обещанное не получали. В 2013 году суд приговорил девушку к трем годам заключения в колонии общего режима, спустя два года ее выпустили по УДО.