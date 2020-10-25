Москва, 25 октября. Расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы показали свою несостоятельность, заявил президент РФ Владимир Путин.

Использование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера не помогло Вашингтону навязать обществу идею о "вмешательстве России". Результат нескольких лет расследований один – отсутствие доказательств.

"Они привели к тому, что было констатировано отсутствие доказательств вмешательства России", – добавил Владимир Путин.

Голословные обвинения со стороны Запада в отношении России звучали неоднократно. В 2016 году, после голосования, в США стали расследовать мнимое "вмешательство" России в избирательный процесс. За несколько лет бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру не удалось найти никаких доказательств связи Москвы с нынешним президентом Дональдом Трампом. Однако деньги американских налогоплательщиков были потрачены.

В результате Мюллер осознал собственную несостоятельность и ушел в отставку.

Москва неоднократно отвергала все обвинения в российском вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что серьезные люди не могут писать вещи, подобные докладам США о якобы имеющем место быть «вмешательстве» России в выборы.

Федеральное агентство новостей провело собственные расследования о "вмешательстве". Редакция рассказала, что пытался сохранить в секрете бывший спецпрокурор Роберт Мюллер и откуда появляются вбросы о России. Об этом читайте подробнее в материале "Отцы-основатели хаоса".