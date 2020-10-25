Богатый француз стал новым женихом 19-летней внучки Ротару

Нью-Йорк, 25 октября. Внучка Народной артистки СССР Софии Ротару — София Евдокименко показала своего жениха. Им оказался французский бизнесмен Марко Дюменил.

София встретилась с Марко в Америке. Год назад она привезла своего избранника на Украину, чтобы познакомить со знаменитой бабушкой. Неизвестно, как София Ротару отреагировала на выбор 19-летней внучки.

София Евдокименко иногда публикует фото с мужчиной в Instagram. В блоге Дюменила появилась фотография с девушкой, на пальце которой поклонники рассмотрели дорогое обручальное кольцо. Фолловеры сделали вывод, что пара готовится к свадьбе. Однако ни София, ни богач Марко не спешат об этом сообщать публике.

Подписчики заметили, что Марко Дюменил значительно старше Евдокименко. Они считают, что девушка могла бы найти себе молодого парня. Вокруг нее в Нью-Йорке всегда было много симпатичных юношей.

Напомним, что София Ротару была замужем всего один раз. Ее супруг Анатолий Евдокименко скончался в 2002 году, от него у певицы остался единственный сын Руслан.

После смерти любимого мужа Ротару живет одна. Она не хочет заводить роман с мужчинами, которые значительно младше нее, как это сделали Алла Пугачева и Надежда Бабкина.