Россияне рассказали, что лежит в их «аптечке путешественника»

Москва, 25 октября. Более половины россиян обязательно берут с собой "аптечку путешественника", в которую кладут все необходимые лекарства.

58% туристов никогда не забывают положить в багаж эту необходимую вещь, сообщает онлайн-сервис OneTwoTrip. Однако 9% опрошенных готовы взять аптечку с собой только в том случае, если в чемодане останется место. 33% респондентов отметили, что предпочитают покупать лекарства уже на месте по мере необходимости.

Также эксперты по туризму выяснили, что чаще всего россияне берут в путешествия анальгетики и спазмолитики — 68%. Затем идут противовоспалительные препараты (52%) и антисептики (48%). Среди опрошенных оказались и те, кто всегда берет с собой все необходимые лекарства от хронических заболеваний. Семь процентов россиян не уезжают на отдых без витаминных комплексов.

Отмечается, что 75% респондентов могут купить необходимые лекарства на месте, однако четверть путешественников сталкивалась с тем, что это было невозможно. Приходилось или искать аналоги, или заказывать нужные медикаменты через интернет. Некоторые обращались в страховую компанию.

Ранее эксперты перечислили самые популярные маршруты для путешествий в День народного единства из Санкт-Петербурга. Выяснилось, что дешевле всего из Северной столицы можно слетать в Москву. Кроме того, в числе недорогих направлений оказался и город-курорт Сочи.