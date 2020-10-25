Экстрасенс рассказала, как Галкина и Пугачеву хотят разлучить сгазом

Москва, 25 октября. Телеведущий Максим Галкин не изменяет супруге, певице Алле Пугачевой, поскольку ему не нужны другие женщины. Такое объяснение дала "Собеседнику" экстрасенс, таролог и биоэнергет Таис Фиолетова.

Недавно клинический психолог Елена Перелыгина заявила, что юморист якобы регулярно "ходит налево". Экстрасенс Фиолетова с ней не согласна. По ее мнению, Галкин даже не думает о других женщинах.

"Максим Алле не изменяет: это можно сказать абсолютно точно. <...> Галкин любит только Аллу. Она понимает, что Максим – любящий и заботливый, поэтому старается сделать все, чтобы он был счастлив", — подчеркнула она в разговоре с изданием.

Фиолетова добавила, что у звездной пары много завистников, которые есть даже среди их ближнего круга. Она уверена, что недоброжелатели пытаются разрушить их союз при помощи "темных сил": сглаза, порчи.

"Аллу Борисовну любят высшие силы, – уточнила экстрасенс. – Именно поэтому она всего добилась с минимальными потерями".

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Певица старше избранника на 27 лет, но это никак не мешает паре. Вместе они воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которые родились семь лет назад благодаря суррогатной матери. В этом году артисты отвели детей в первый класс.

Вокруг пары постоянно ходят различные слухи: то об изменах, то о расставании. Музыкальный критик Сергей Соседов недавно заявил, что примадонна российской эстрады "лжет" о любви к мужу, а на самом деле в их семье никогда не было интимной близости.