Пять вопросов Зеленского ни о чем. Колонка Голоса Мордора

Голос Мордора, автор одноименного блога в Twitter, рассуждает о значимости пяти вопросов президента Украины Владимира Зеленского для жителей страны.

Сегодня на Украине проходят местные выборы, а вместе с ними и некая форма референдума, которую придумал Володимир Зеленский, предоставив украинцам возможность ответить на пять "жизненно важных" для страны вопросов.

Сам Владимир Зеленский считает, что именно эти вопросы украинцы обсуждают вечерами на кухнях. Примерно так он и сказал, когда ему в голову пришла эта гениальная идея.

Но на самом деле этот "референдум" — некая профанация, политтехнологический ход, призванный заманить украинцев на избирательные участки. И, разумеется, завуалированная форма рекламы его партии "Слуга народа", рейтинг которой очень сильно пошатнулся среди украинцев в последнее время.

Когда Зеленский шел на президентские выборы, он декларировал то, что на самом деле было важно украинцам. Во-первых — прекращение войны в Донбассе, которая продолжает уносить жизни, пожирать огромные деньги и, похоже, что окончательно отрезала от Украины юго-восточный регион, который теперь не захочет возвращаться в состав страны ни под каким соусом. Во-вторых — Зеленский декларировал беспощадную борьбу с коррупцией, но это уже некая традиция украинских президентов, которая вовсе не обязательна к исполнению. Более того — при каждом новом президенте коррупция на Украине только усиливается.

Зеленский представлял собой некий свежий воздух, который должен был ворваться в затхлую атмосферу украинского политикума и вдохнуть в страну жизнь. Но что же получилось в итоге? Ответ очевиден — ничего.

Зеленский оказался самым обычным и типичным украинским президентом, который врет, ворует и не выполняет обещанное. Более того — в случае с Зеленским дела обстоят еще хуже, так как все президенты (бывшие до него) так или иначе обладали некой долей политической независимости. А Зеленский по факту является самым настоящим зиц-президентом, марионеткой.

И вот тут главное — понять, кто дергает эту марионетку за веревочки. А делает это тот, кого Зеленский больше всего боится. Это все те же украинские неонацисты и их кураторы в силовых ведомствах. В первую очередь это серый кардинал Украины Арсен Аваков.

Ситуация парадоксальная: Зеленский перед выборами всячески дистанцировался от неонацистов, даже позиционировал себя как главного их противника, но в итоге оказался полностью подконтролен этой достаточно немногочисленной, но вооруженной и решительной группировке.

Украинцы крайне разочарованы правлением Зеленского и его партии. Наверное, разочарованы даже куда больше, чем деяниями всех предыдущих президентов.

Поэтому Зеленскому необходимо любыми способами снова одурачить народ. Он думает, что если получилось один раз, то получится и второй. Поэтому он подсовывает на голосование эти «пять жизненно важных вопросов». Все их перечислять нет никакого смысла, ибо это вода водой, от которой ровным счетом совершенно ничего не зависит. Обычная профанация, политтехнологическая ложь, мыльный пузырь.

Достаточно сказать, что в одном из вопросов Зеленский интересуется мнением украинцев — нужно ли разрешить на Украине медицинскую марихуану? При этом декларируется благородная цель — помощь тяжелобольным людям. Но ведь все прекрасно понимают, что будет, если медицинская марихуана на Украине будет легализована.

Кстати, в контексте прибыли это и есть, наверное, самый главный и важный вопрос. Ведь рынок "медицинской" марихуаны может принести бенефициарам огромные деньги. И тут важно понять, кто же будут эти самые бенефициары — латифундистские компании с Запада, которые уже приготовились рвать на части плодородные украинские земли, либо же местные коррупционеры, сладко грезящие об огромных прибылях, что принесет торговля легкими наркотиками.

А все остальные вопросы — просто курам на смех. Например, Зеленский спрашивает — а стоит ли сделать Донбасс свободной экономической зоной? Интересно, Володимир на самом деле думает, что народ Донбасса, измученный шестилетней войной, мечтает именно об этом?

Или еще один вопрос — о Будапештском меморандуме, который почил в бозе ровно тогда, когда на Украине совершился нацистский путч и народ Крыма решил, что с него хватит. Зеленский постоянно как некую мантру повторяет слова о "возвращении Крыма", но уже всем в мире стало понятно, что Крым дома и ни в какую Украину не собирается возвращается. А дежурные заявления международного политикума "Крым — это Украина" — это всего лишь часть русофобской риторики, без которой в мире сейчас никак.

А реальность такова, что партия Зеленского, несмотря на все ухищрения, имеет все шансы проиграть эти местные выборы. Конечно, вряд ли это что-то изменит, так как центральная власть все равно в руках "Слуги народа", но проблем у Зеленского прибавится. И ему придется придумывать что-то новое, невероятное, чтобы в очередной раз облапошить украинцев, чтобы они снова проголосовали за него, когда придет время избирать президента.