Коротченко назвал учения США и НАТО репетицией масштабной войны с Россией

Москва, 25 октября. Секретные военные учения США, в рамках которых осуществлялась оценка мобилизационной готовности НАТО, свидетельствуют о подготовке Вашингтона к войне с Россией.

Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее стало известно, что Европейское командование Вооруженных сил США провело секретные учения, в ходе которых проверялась способность готовность НАТО к масштабным боевым действиям в Европе.

В учениях приняли участие более 4,4 тысячи военнослужащих США и стран НАТО. В ходе учений отрабатывалось взаимодействие боевой авиации, флота, а также наземных и космических войск. Маневры были направлены на оценку мобилизационной готовности войск в условиях полномасштабного вооруженного конфликта на территории Европы.

Главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко выразил уверенность, что данные маневры являются одним из этапов подготовки США к войне против России. Эксперт уверен, что Вашингтон и его союзники репетируют масштабные боевые действия с Россией.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что США и НАТО наращивают военную активность у границ России. По его словам, силы НАТО значительно увеличили количество учений у границ РФ. Кроме того, участились полеты разведывательной авиации и возросло присутствие военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.