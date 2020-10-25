Кабмин компенсирует часть расходов промышленным компаниям

Москва, 25 октября. Российские власти предоставят промышленной отрасли 5 млрд рублей. Об этом в воскресенье сообщили на официальном сайте правительства.

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на компенсацию части расходов промышленникам. До 80% потраченных средств на транспортировку грузов компенсируют отечественным компаниям.

"Средства будут выделены из резервного фонда", — сообщается на сайте.

Процент компенсации затрат промышленных компаний зависит от особенностей производства. Это касается в том числе отраслей автомобилестроения, сельскохозяйственного транспортного и энергетического машиностроения. Поставки товара на сумму не менее 45 млрд рублей сможет обеспечить данная субсидия.