Певица Наталья Штурм рассказала, как ищет исчезнувшего возлюбленного

Певица Наталья Штурм раскрыла подробности исчезновения своего возлюбленного и его поисков. Своими переживаниями артистка поделилась в беседе с корреспондентом ФАН.

Напомним, Наталья Штурм в своих социальных сетях разметила видеообращение к поклонникам с сообщением об исчезновении своего молодого человека. С мужчиной 54-летняя звезда познакомилась в фитнес-клубе, он моложе ее на 18 лет. Как рассказала Штурм, роман с ухажером длился порядка двух месяцев. Певица призналась, что за это время у них была "нереальная любовь".

"Вместе просыпаемся, вместе едем путешествовать. Потом вдруг — бац — его как коршун унес. Он не женат, у него нет детей, 36 лет. Он не бухает, ничего не употребляет, занимается спортом, как и я. Мне важно понять для себя — почему? Что произошло? Больше ничего не интересно. Интересна именно причина", — заявила артистка в Instagram.

Штурм не скрывает, что у нее есть номер бойфренда. Однако она заверила, что никогда не звонит сама. Корреспондент Федерального агентства новостей связался с певицей, чтобы узнать детали поисков мужчины. Она рассказала, что сейчас работники фитнес-клуба, где познакомилась пара, пытаются связаться с молодым человеком.

"Ему сейчас позвонили с фитнес-зала в связи с тем, что заканчивается абонемент. Мне сделали такую любезность, позвонив на два номера. Однако они оба были выключены. Это вообще что-то странное", — высказала мнение Штурм.

Артистка сообщила, что в пятницу она вместе с избранником должна была поехать в другой город. По ее словам, паре нравится путешествовать на машине.

"Мы иногда останавливались в отеле, чтобы как-то вызвать в нем эмоции. Эту ночь я была в отеле и в результате не выспалась. Я спала четыре часа, а сейчас нахожусь в совершенно разбитом состоянии. Как-то все непонятно. Даже голос хриплый. В четверг он улетел в командировку на один день и вечером должен был вернуться", — пояснила собеседница ФАН.

У Штурм нет никаких мыслей, почему близкий человек поступил так. Звезда подчеркивает, что его исчезновение произошло на ровном месте.

"Мы не ссорились, а ржали все время, веселились и под музыку скакали как лоси. Также мы радовались до поросячьего визга от того, что познакомились. Все это исчезает на ровном месте. Я не могу понять. Мне было бы значительно легче, если бы была известна какая угодно причина исчезновения. Я тогда бы понимала, что моего косяка тут никакого нет и ни в чем не виновата", — поделилась переживаниями певица.

После случившегося артистка относится к ухажеру так, как ей советуют это делать друзья и подписчики.